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Masuaku şoku

Beşiktaş'ta dün oynanan G.Saray derbisi öncesinde Masuaku şoku yaşandı. Bu sezon 12 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, sabah saatlerinde Ümraniye'de sağ dizinde bir ağrı hissetti. Solak yıldızın yapılan kontroller sonrasında ağrıları tam olarak geçmeyince maç kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ı ilik 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Masuaku şoku

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Beşiktaş'ta dün oynanan Galatasaray derbisi öncesinde Masuaku şoku yaşandı. Bu sezon 12 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, sabah saatlerinde Ümraniye'de sağ dizinde bir ağrı hissetti. Solak yıldızın yapılan kontroller sonrasında ağrıları tam olarak geçmeyince maç kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ı ilik 11'de sahaya sürdü.
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