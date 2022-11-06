Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Spor yazarı Oktay Derelioğlu, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.
Spor yazarı Oktay Derelioğlu, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.
İşte o yazı...
"Cenk Tosun bulduğu ilk pozisyonda nefis bir golle ağları sarstı.
Weghorst'un daha etkili oynamasını bekliyordum özellikle son vuruşlarda çok kötü şutlar çıkardı.
Muleka topla 1 kez ceza sahasına girdi, burada tecrübeli bir santrfor ya penaltıyı alırdı ya da gol atardı.
Muleka ikisini de yapamadı.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göre duran toplarda çok daha etkili bir takım.
Hem gol atma açısından hem de savunmada pozisyon vermeme bakımından sarı-kırmızılılardan oldukça üstün.
Ancak bu üstünlüğe rağmen sadece 1 gol bulabildiler.
Galatasaray, 55. dakika ile 80. dakika arası oyun üstünlüğünü ele geçirdi.
İki topu da direkten döndü.
Şenol Güneş'in önce savunma kurgusunu yeniden dizayn etmesi lazım.
Ayrıca Beşiktaş'ın rakiplerine göre kadrosu zayıf.
Yönetim ya bu seneyi çöpe atacak ya da devre arasında çok kritik birkaç takviye yapacak.
Özellikle savunmaya transfer yapılması şart."