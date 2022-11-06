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Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Süper Lig'in 13. haftası, nefes kesen bir derbiye sahne oldu. İstanbul'un iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, maç sonrası Beşiktaş'ın eski golcülerinden Oktay Derelioğlu, değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:15
Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Spor yazarı Oktay Derelioğlu, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

İşte o yazı...

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

"Cenk Tosun bulduğu ilk pozisyonda nefis bir golle ağları sarstı.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Weghorst'un daha etkili oynamasını bekliyordum özellikle son vuruşlarda çok kötü şutlar çıkardı.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Muleka topla 1 kez ceza sahasına girdi, burada tecrübeli bir santrfor ya penaltıyı alırdı ya da gol atardı.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Muleka ikisini de yapamadı.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göre duran toplarda çok daha etkili bir takım.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Hem gol atma açısından hem de savunmada pozisyon vermeme bakımından sarı-kırmızılılardan oldukça üstün.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Ancak bu üstünlüğe rağmen sadece 1 gol bulabildiler.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Galatasaray, 55. dakika ile 80. dakika arası oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

İki topu da direkten döndü.

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası flaş değerlendirme! "Ya çöpe atın ya da transfer yapın"

Şenol Güneş'in önce savunma kurgusunu yeniden dizayn etmesi lazım.

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