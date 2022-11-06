Haberler Beşiktaş Bunu hak etmedik

Bunu hak etmedik

İki takım için de kritik bir 90 dakika olacağını biliyorduk. Deplasmanda da olsak mücadeleci futbol ortaya koyduk ama maç bitimi istediğimizi alamadık.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Bunu hak etmedik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda oynadıkları G.Saray derbisinde kaybetmeyi hak edecek bir futbol oynamadıklarını söyledi. Karşılaşma öncesinde "Puana ihtiyacı olan iki takımın kritik bir maçı" diyen Şenol Güneş, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Rakip sahada da olsak, sonuna kadar mücadeleci bir futbol ortaya koyduk. İlk golü yememize rağmen, ilk yarı bitmeden skoru dengelemeyi başardık. Elbette rakibimiz evinde oynamanın avantajını da kullandı."

Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Onlar net fırsatlar yakaladı ama biz de yakaladık. Son vuruşlarda daha iyi olabilseydik sonuç farklı olurdu. Bizim gibi, bütün oyuncular da Beşiktaş'a katkı yapmak için buradalar. Bu derbiyi kazanarak stattan ayrılmayı herkesten daha çok istediğimizi özellikle söylemem gerekiyor. Futbolun içinde bu da var elbette. Oyuncuların yeteneklerinin ve karakterinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarımızda bu yetenek ve karakterlerin bize galibiyetler getireceğine eminim."
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