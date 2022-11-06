Bunu hak etmedik

Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Onlar net fırsatlar yakaladı ama biz de yakaladık. Son vuruşlarda daha iyi olabilseydik sonuç farklı olurdu. Bizim gibi, bütün oyuncular da Beşiktaş'a katkı yapmak için buradalar. Bu derbiyi kazanarak stattan ayrılmayı herkesten daha çok istediğimizi özellikle söylemem gerekiyor. Futbolun içinde bu da var elbette. Oyuncuların yeteneklerinin ve karakterinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarımızda bu yetenek ve karakterlerin bize galibiyetler getireceğine eminim."
Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Onlar net fırsatlar yakaladı ama biz de yakaladık. Son vuruşlarda daha iyi olabilseydik sonuç farklı olurdu. Bizim gibi, bütün oyuncular da Beşiktaş'a katkı yapmak için buradalar. Bu derbiyi kazanarak stattan ayrılmayı herkesten daha çok istediğimizi özellikle söylemem gerekiyor. Futbolun içinde bu da var elbette. Oyuncuların yeteneklerinin ve karakterinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarımızda bu yetenek ve karakterlerin bize galibiyetler getireceğine eminim."
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