Bilekliği kırdı

Valentin Rosier'nin sakatlanıp oyundan çıktığı anda Tayfur Bingöl sahaya girmekte zorlandı. Bilekliğinin üzerini bant ile kapatmaya çalıştı ancak bunu bir türlü başaramadı. Takımı sahada 10 kişi olduğu için daha fazla vakit kaybetmemek adına bilekliğini koparttı. Hızlı bir şekilde oyuna girip sağ beke geçti.
Valentin Rosier'nin sakatlanıp oyundan çıktığı anda Tayfur Bingöl sahaya girmekte zorlandı. Bilekliğinin üzerini bant ile kapatmaya çalıştı ancak bunu bir türlü başaramadı. Takımı sahada 10 kişi olduğu için daha fazla vakit kaybetmemek adına bilekliğini koparttı. Hızlı bir şekilde oyuna girip sağ beke geçti.