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Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Beşiktaş'ta istatistiklerin, istenildiği gibi olmadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 17:04
Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Sergen Yalçın ile 2 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Sergen Yalçın ile başlayan sezon sonrası göreve önce Önder Karaveli ardından da Fransız teknik adam Valerien Ismael geldi.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Ancak iki hoca da kötü gidişatı durduramadı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Siyah-Beyazlılar geçen sezon ligde 38 maçta sadece 15 maç kazandı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Beşiktaş, sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa'dan uzak kaldı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Bu sezon da işler beklendiği gidi gitmedi.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Takvim'in derlediği habere göre, Valerien Ismael ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar'ı son iki haftada ise 2 şampiyonluk yaşadığı teknik direktörü Şenol Güneş çalıştırıyor.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Şenol Güneş ile ilk maçında Ümraniyespor'u mağlup eden Beşiktaş Cumartesi günü de Galatasaray'a mağlup olarak taraftarını üzdü.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Kötü futbol ise ilerleyen haftalar için taraftarın umudunu daha da kırdı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Beşiktaş geçen sezon ve bu sezon toplamda 61 resmi maça çıktı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Bu maçların sadece 22'sini kazandı.

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6'da sıfır çekmişti.

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