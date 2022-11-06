Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik...

Sergen Yalçın ile 2 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.
Sergen Yalçın ile 2 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.
Sergen Yalçın ile başlayan sezon sonrası göreve önce Önder Karaveli ardından da Fransız teknik adam Valerien Ismael geldi.
Ancak iki hoca da kötü gidişatı durduramadı.
Siyah-Beyazlılar geçen sezon ligde 38 maçta sadece 15 maç kazandı.
Beşiktaş, sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa'dan uzak kaldı.
Bu sezon da işler beklendiği gidi gitmedi.
Takvim'in derlediği habere göre, Valerien Ismael ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar'ı son iki haftada ise 2 şampiyonluk yaşadığı teknik direktörü Şenol Güneş çalıştırıyor.
Şenol Güneş ile ilk maçında Ümraniyespor'u mağlup eden Beşiktaş Cumartesi günü de Galatasaray'a mağlup olarak taraftarını üzdü.
Kötü futbol ise ilerleyen haftalar için taraftarın umudunu daha da kırdı.
Beşiktaş geçen sezon ve bu sezon toplamda 61 resmi maça çıktı.
Bu maçların sadece 22'sini kazandı.
Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6'da sıfır çekmişti.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Kayserispor'a elendi.
Siyah beyazlılar, bu sezon ligde 13 maçta 6 galibiyet elde etti.
Beşiktaş, iki sezonda yüzde 36'lık galibiyet oranı yakaladı.