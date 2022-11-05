Tek sürpriz!

Valerıen İsmael'in oynatmadığı Cenk Tosun'u direkt 11'e koyan ve JosefGedson-Salih üçlüsünü bir arada oynatarak Ümraniyespor maçını farklı kazanan Güneş, G.Saray karşısında da kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Kalede bir kez daha Mert'e şans verecek usta hoca, defans dörtlüsünü Rosier, Saiss, Tayyip Talha ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta üçlüde Josef, Gedson ve Salih takımın yükünü taşıyacak. Hücum hattında Weghorst'un yanında yine Cenk Tosun'un görev alacağı Kartal'da tek değişikliğin Dele Alli'den yana olması bekleniyor. İstenilen performansa ulaşamayan İngiliz yıldızın yerine Redmond'un ilk 11'e yazılması sürpriz olmayacak.