Haberler Beşiktaş Tayfur Bingöl'den Galatasaray maçı sonrası tepki! 'Ayağımdan topu al' dedi

Tayfur Bingöl'den Galatasaray maçı sonrası tepki! 'Ayağımdan topu al' dedi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Tayfur Bingöl karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Top toplayıcıyla arasındaki diyalog hakkında konuşan Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:25
Tayfur Bingöl'den Galatasaray maçı sonrası tepki! 'Ayağımdan topu al' dedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Kara Kartal'da başarı futbolcu Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu. Top toplayıcıyla arasındaki diyalog hakkında konuşan Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var." ifadelerini kullandı

İŞTE TAYFUR BİNGÖL'ÜN AÇIKLAMALARI

"Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor"

DİĞER
Fedon mu, oğlu mu? ayırt edemiyorlar! Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği ağızları açık bıraktı!
Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş maçını locadan takip etti! Portekizli teknik adamın notlar alması dikkat çekti
Cimbom derbide galip! İşte puan durumu
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu: Oyundan atarım!
Eljif Elmas'lı Napoli Merih Demiral'lı Atalanta'yı devirdi!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Kasım)
KPSS Ortaöğretim sınavı son giriş saati kaç?
GS - BJK derbisinde hava nasıl olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom evindeki yenilmezliğini sürdürdü Cimbom evindeki yenilmezliğini sürdürdü 22:17
Eljif Elmas'lı Napoli Merih Demiral'lı Atalanta'yı devirdi! Eljif Elmas'lı Napoli Merih Demiral'lı Atalanta'yı devirdi! 22:14
Mauro Icardi 3 gole ulaştı! Mauro Icardi 3 gole ulaştı! 22:13
G.Saray'dan Beşiktaş'a Icardi'li gönderme geldi! İşte o paylaşım G.Saray'dan Beşiktaş'a Icardi'li gönderme geldi! İşte o paylaşım 22:12
Galatasaray evinde Beşiktaş’a yenilmiyor! Galatasaray evinde Beşiktaş’a yenilmiyor! 22:11
Eljif Elmas attı! Napoli kazandı Eljif Elmas attı! Napoli kazandı 22:01
Daha Eski
Cimbom derbide galip! İşte puan durumu Cimbom derbide galip! İşte puan durumu 22:01
Aslan Icardi ile kükredi! Aslan Icardi ile kükredi! 21:58
Wolfsburg Mainz'i yendi! Seriyi sürdürdü Wolfsburg Mainz'i yendi! Seriyi sürdürdü 21:34
Brighton Wolves'i deplasmanda devirdi! Brighton Wolves'i deplasmanda devirdi! 21:12
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı! Leipzig 3 puanı 3 golle aldı! 21:11
Altay ile Bandırma berabere kaldı! Altay ile Bandırma berabere kaldı! 21:10