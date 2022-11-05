Tayfur Bingöl'den Galatasaray maçı sonrası tepki! 'Ayağımdan topu al' dedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Kara Kartal'da başarı futbolcu Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu. Top toplayıcıyla arasındaki diyalog hakkında konuşan Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var." ifadelerini kullandı

İŞTE TAYFUR BİNGÖL'ÜN AÇIKLAMALARI

"Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor"