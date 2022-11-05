Haberler Beşiktaş İlk kez kazanacak

İlk kez kazanacak

Beşiktaş bu sezon ilk derbi galibiyetini G.Saray karşısında almak istiyor. Ligde ilk olarak evinde F.Bahçe'yle karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Ardından Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk eden Kartal, 2-2'lik sonuçla yine 1 puana razı olmuştu. Siyah-beyazlılar, bu akşam Şenol Güneş yönetiminde ilk derbi zaferini elde etmek için sahada olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
İlk kez kazanacak
Beşiktaş bu sezon ilk derbi galibiyetini G.Saray karşısında almak istiyor. Ligde ilk olarak evinde F.Bahçe'yle karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Ardından Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk eden Kartal, 2-2'lik sonuçla yine 1 puana razı olmuştu. Siyah-beyazlılar, bu akşam Şenol Güneş yönetiminde ilk derbi zaferini elde etmek için sahada olacak.
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