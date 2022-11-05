Ghezzal yalnız bırakacak

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına fazla katkı veremeyen Rachid Ghezzal, G.Saray'la oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara başlayan genç stoper Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde G.Saray karşısında oynayacak. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2 maçta oynadı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına fazla katkı veremeyen Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, G.Saray'la oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara başlayan genç stoper Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde G.Saray karşısında oynayacak. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2 maçta görev aldı.