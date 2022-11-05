Haberler Beşiktaş Ghezzal yalnız bırakacak

Ghezzal yalnız bırakacak

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına fazla katkı veremeyen Rachid Ghezzal, G.Saray'la oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara başlayan genç stoper Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde G.Saray karşısında oynayacak. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2 maçta oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Ghezzal yalnız bırakacak

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına fazla katkı veremeyen Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, G.Saray'la oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara başlayan genç stoper Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde G.Saray karşısında oynayacak. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2 maçta görev aldı.
DİĞER
Esra Erol’da 18 yıllık hasret canlı yayında son buldu! Esra Erol birbirini hiç görmeyen kardeşleri kavuşturdu, gözyaşları sel oldu!
Ünlüler akın etti! Eski aşıklar Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu köşe kapmaca oynadı, Seranay Sarıkaya ise tarzıyla büyüledi
Buruk'un derbi planı belli oldu!
İşte Şenol Güneş'in imha planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslantepe'de dev derbi! İşte G.Saray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri
Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler
5 Kasım Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Daha Eski
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:52
Ezber bozan adam! 155 günde... Ezber bozan adam! 155 günde... 22:52
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50
Ümraniye 3 puanla tanıştı! Ümraniye 3 puanla tanıştı! 22:44