Gedson’dan özel çalışma

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, G.Saray derbisine özel olarak hazırlandı. Şenol Güneş'in çok güvendiği ve gelir gelmez formayı teslim ettiği Portekizli oyuncu, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Gedson, idmanlarda özel olarak frikik çalışması gerçekleştirdi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynarken G.Saray'a nefis bir frikik golü atan Gedson, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bu yıl iki asist yapan 23 yaşındaki yıldızın henüz golü bulunmuyor.
Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, G.Saray derbisine özel olarak hazırlandı. Şenol Güneş'in çok güvendiği ve gelir gelmez formayı teslim ettiği Portekizli oyuncu, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Gedson, idmanlarda özel olarak frikik çalışması gerçekleştirdi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynarken G.Saray'a nefis bir frikik golü atan Gedson, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bu yıl iki asist yapan 23 yaşındaki yıldızın henüz golü bulunmuyor.