Haberler Beşiktaş Gedson’dan özel çalışma

Gedson’dan özel çalışma

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, G.Saray derbisine özel olarak hazırlandı. Şenol Güneş'in çok güvendiği ve gelir gelmez formayı teslim ettiği Portekizli oyuncu, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Gedson, idmanlarda özel olarak frikik çalışması gerçekleştirdi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynarken G.Saray'a nefis bir frikik golü atan Gedson, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bu yıl iki asist yapan 23 yaşındaki yıldızın henüz golü bulunmuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Gedson’dan özel çalışma
Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, G.Saray derbisine özel olarak hazırlandı. Şenol Güneş'in çok güvendiği ve gelir gelmez formayı teslim ettiği Portekizli oyuncu, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Gedson, idmanlarda özel olarak frikik çalışması gerçekleştirdi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynarken G.Saray'a nefis bir frikik golü atan Gedson, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bu yıl iki asist yapan 23 yaşındaki yıldızın henüz golü bulunmuyor.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Devre arası bombası...
Ünlüler akın etti! Eski aşıklar Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu köşe kapmaca oynadı, Seranay Sarıkaya ise tarzıyla büyüledi
Buruk'un derbi planı belli oldu!
İşte Şenol Güneş'in imha planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslantepe'de dev derbi! İşte G.Saray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri
Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler
5 Kasım Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Daha Eski
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:52
Ezber bozan adam! 155 günde... Ezber bozan adam! 155 günde... 22:52
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50
Ümraniye 3 puanla tanıştı! Ümraniye 3 puanla tanıştı! 22:44