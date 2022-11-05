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Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a çifte sakatlık şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Aslantepe'de Galatasaray'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın 40. dakikasında Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Valentin Rosier sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Müsabakada siyah-beyazlıların sol beki Umut Meraş da sakatlandı ve maçı yarıda bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:10
Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a çifte sakatlık şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların Fransız sağ beki Valentin Rosier, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 41. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Beşiktaş'ta Kongolu sol bek Arthur Masuaku da cuma günü yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hissetmiş ve derbi kadrosundan çıkarılmıştı.

UMUT DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in ardından Umut Meraş da sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. 26 yaşındaki futbolcu, 70. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

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