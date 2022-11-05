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Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Şenol Güneş takımını G.Saray'ın zayıf noktalarına özel olarak hazırladı. Önde baskı olduğunda çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekibe karşı özellikle Cenk'le şok pres uygulayacak. G.Saray'ın problem yaşadığı sol beke dikkat çeken usta hoca, Rosier'den hücuma daha fazla katkı bekliyor. Oliveira'nın serbest kaldığında savunma arkasına attığı paslar için ise Gedson'u özel olarak görevlendirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Şenol Güneş Ümraniyespor maçıyla Beşiktaş'taki ikinci dönemine harika bir start verdi.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Güneş, G.Saray karşısında da kazanmak için tüm planlarını yaptı.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

NEF Stadı'nda oynanacak derbi öncesi rakibine son derece iyi çalıştı.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Usta hoca, rakibin zaaflarını da belirledi.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

İlk olarak G.Saray'ın önde baskı yapıldığında hücuma çıkmakta zorlanmasına karşı şok pres uygulanacak.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Özellikle Cenk Tosun'a büyük iş düşecek.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Ön alan presiyle sarı-kırmızılı ekip uzun topla oynamaya zorlanacak.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Şenol Güneş, böylece rakibin rahat oyun kurmasına izin vermeyecek.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

G.SARAY'IN KİLİT İSMİ OLİVEİRA

G.Saray'ın bu sezon savunmanın solunda sıkıntılı olduğu vurgulandı.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Tecrübeli hoca, hücumda da bu bölgeyi daha aktif olarak kullanacak.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Güneş, özellikle Rosier'den daha fazla hücuma katılmasını istedi.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Rakibin hücumda etkili olduğu anları da belirledi

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Usta hoca, Sergio Oliveira'nın kilit isim olduğunu düşünüyor.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Portekizli oyuncunun özellikle baskı altında olmadığı anlarda savunma arkasına gönderdiği etkili paslar için özel önlem alınacak.

Galatasaray Beşiktaş derbisine doğru | İşte Şenol Güneş'in imha planı!

Josef'in yanı sıra Gedson da Oliveira'yı adeta gölge gibi takip edecek.

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