Haberler Beşiktaş Çebi: Ara nefes olacak

Çebi: Ara nefes olacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin kasım sayısında önemli açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açtıklarını belirten Çebi, "Kasım ayı içinde başlayacak olan Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek kırk beş günlük arada Futbol A Takımımıza yeni bir soluk, yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar "Hoş geldin" diyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Çebi: Ara nefes olacak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin kasım sayısında önemli açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açtıklarını belirten Çebi, "Kasım ayı içinde başlayacak olan Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek kırk beş günlük arada Futbol A Takımımıza yeni bir soluk, yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar "Hoş geldin" diyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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