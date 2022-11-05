Çebi: Ara nefes olacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin kasım sayısında önemli açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açtıklarını belirten Çebi, "Kasım ayı içinde başlayacak olan Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek kırk beş günlük arada Futbol A Takımımıza yeni bir soluk, yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar "Hoş geldin" diyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin kasım sayısında önemli açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açtıklarını belirten Çebi, "Kasım ayı içinde başlayacak olan Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek kırk beş günlük arada Futbol A Takımımıza yeni bir soluk, yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar "Hoş geldin" diyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.