Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Aslantepe'de Galatasaray'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Şenol Güneş: "Masuaku'nun dizinde bir sakatlığı vardı, %100 oynayabilecek bir durumda olmadığı için kadrodan çıktı."

"İyi bir zemin, hava çok güzel, iki takımda da iyi oyuncular var. Futbolun güzelliklerini görmek istiyoruz. İzleyenlerin keyif almasını istiyorum. Biz de kazanıp, bu keyfi yaşamak istiyoruz."

"Futbol, basit bir oyundur. Maç kaybedince herkesin morali bozulur. Maç kazanınca da bütün takım mutlu olur."

"Göreve gelirken, katkı yapmak için geldim. Bütün oyuncular da katkı yapmak için burada. Bu maçta rakibin daha kaliteli olduğunu biliyoruz. İnşallah düşüncemizi uygular, sonucunda da kazanırız."