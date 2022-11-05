Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Zorlu derbi öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş Masuaku ile ilgili olarak, "Masuaku'nun dizinde bir sakatlığı vardı, %100 oynayabilecek bir durumda olmadığı için kadrodan çıktı." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 19:26
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Aslantepe'de Galatasaray'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Şenol Güneş: "Masuaku'nun dizinde bir sakatlığı vardı, %100 oynayabilecek bir durumda olmadığı için kadrodan çıktı."

"İyi bir zemin, hava çok güzel, iki takımda da iyi oyuncular var. Futbolun güzelliklerini görmek istiyoruz. İzleyenlerin keyif almasını istiyorum. Biz de kazanıp, bu keyfi yaşamak istiyoruz."

"Futbol, basit bir oyundur. Maç kaybedince herkesin morali bozulur. Maç kazanınca da bütün takım mutlu olur."

"Göreve gelirken, katkı yapmak için geldim. Bütün oyuncular da katkı yapmak için burada. Bu maçta rakibin daha kaliteli olduğunu biliyoruz. İnşallah düşüncemizi uygular, sonucunda da kazanırız."

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Devre arası bombası...
Emirhan İlkhan'la ilgili şok gerçek! Sebebi ortaya çıktı
Derbi öncesi kadrodan çıkarıldı!
Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide 11'ler belli oldu!
Derbi öncesi kadrodan çıkarıldı!
KPSS Ortaöğretim sınavı son giriş saati kaç?
GS - BJK derbisinde hava nasıl olacak?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir; 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 3 isim derbi kadrosuna alınmadı! G.Saray'da 3 isim derbi kadrosuna alınmadı! 19:15
Malatya'da puanlar paylaşıldı Malatya'da puanlar paylaşıldı 18:40
Adanaspor Pendik karşısında hata yapmadı! Adanaspor Pendik karşısında hata yapmadı! 18:22
Kim Min Jae'ye hırsızlık şoku! Kim Min Jae'ye hırsızlık şoku! 18:22
Enes'li Getafe ile Cadiz yenişemedi! Enes'li Getafe ile Cadiz yenişemedi! 18:20
Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket 18:09
Daha Eski
Derbide 11'ler belli oldu! Derbide 11'ler belli oldu! 18:06
G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? 17:20
Kocaelispor Van Spor'u farklı devirdi Kocaelispor Van Spor'u farklı devirdi 17:18
Samsunspor Göztepe'yi 3 eksikle ağırlayacak Samsunspor Göztepe'yi 3 eksikle ağırlayacak 17:14
Werder Bremen - Schalke 04 maçı saat kaçta? Werder Bremen - Schalke 04 maçı saat kaçta? 16:47
Hertha Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta? 16:41