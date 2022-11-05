BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Teknik direktör değişikliğine giden Kartal, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'u farklı yenmişti.
Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, sürpriz bir değişiklik yapabilir. İşte detaylar...
Valerien Ismael'in oynatmadığı Cenk Tosun'u direkt 11'e koyan ve Josef-Gedson-Salih üçlüsünü bir arada oynatarak Ümraniyespor maçını farklı kazanan Şenol Güneş, G.Saray karşısında da kadroyu büyük ölçüde koruyacak.
Kalede bir kez daha Mert'e şans verecek usta hoca, defans dörtlüsünü Rosier, Saiss, Tayyip Talha ve Masuaku'dan oluşturacak.
Orta üçlüde Josef, Gedson ve Salih takımın yükünü taşıyacak.
Hücum hattında Weghorst'un yanında yine Cenk Tosun'un görev alacağı Kartal'da tek değişikliğin Dele Alli'den yana olması bekleniyor.
İstenilen performansa ulaşamayan İngiliz yıldızın yerine Redmond'un ilk 11'e yazılması sürpriz olmayacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, zorlu mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.
Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak.
98 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 124-113, gol sayılarında da 490-459 üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta ise Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.