Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Derbi öncesi hazırlıklarını tamamlayan ve kadrosunu büyük oranda şekillendiren siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in bir sürprize imza atabileceği ifade ediliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:15
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Teknik direktör değişikliğine giden Kartal, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'u farklı yenmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, sürpriz bir değişiklik yapabilir. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Valerien Ismael'in oynatmadığı Cenk Tosun'u direkt 11'e koyan ve Josef-Gedson-Salih üçlüsünü bir arada oynatarak Ümraniyespor maçını farklı kazanan Şenol Güneş, G.Saray karşısında da kadroyu büyük ölçüde koruyacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Kalede bir kez daha Mert'e şans verecek usta hoca, defans dörtlüsünü Rosier, Saiss, Tayyip Talha ve Masuaku'dan oluşturacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Orta üçlüde Josef, Gedson ve Salih takımın yükünü taşıyacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Hücum hattında Weghorst'un yanında yine Cenk Tosun'un görev alacağı Kartal'da tek değişikliğin Dele Alli'den yana olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

İstenilen performansa ulaşamayan İngiliz yıldızın yerine Redmond'un ilk 11'e yazılması sürpriz olmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, zorlu mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

98 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 124-113, gol sayılarında da 490-459 üstünlüğü bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş derbide tek sürpriz yapabilir!

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta ise Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

DİĞER
Son dakika! Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti! İşte yeni ülke puanı sıralaması
Kardeşlerim'in Ömer'inden aşk itirafı geldi gözler Süsen'e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...
Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"
Jesus bunu da yaptı! Denizli ve Veselinovic...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu
Halil Umut Meler'in derbi performansı
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi (ÖSYM ve e-devlet)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (5 Kasım 2022)
ÖSYM KPSS Ortaöğretim son 5 yıl çıkmış soru ve çözümleri PDF
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halil Umut Meler'in derbi performansı Halil Umut Meler'in derbi performansı 11:43
Rodallega'dan dev istatistik! Rodallega'dan dev istatistik! 11:40
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:24
Genel Kurul başlamadan bitti! İşte nedeni Genel Kurul başlamadan bitti! İşte nedeni 11:19
Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 11:18
O ismi oynatmayabilir! Güneş'ten sürpriz... O ismi oynatmayabilir! Güneş'ten sürpriz... 11:12
Daha Eski
Bodrumspor - Boluspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:07
Derbi planını belirledi! O yıldıza özel görev Derbi planını belirledi! O yıldıza özel görev 11:02
Endrick cephesinden flaş açıklama! Endrick cephesinden flaş açıklama! 10:52
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi! F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi! 10:42
Bakasetas durdurulamıyor Bakasetas durdurulamıyor 10:29
Milan - Spezia maçı saat kaçta? Milan - Spezia maçı saat kaçta? 10:26