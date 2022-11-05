Atiba kadroda

BU sezon sakatlık sebebiyle oynamayan Atiba, derbinin kadrosunda kendine yer buldu. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, bu yıl ilk kez kamp kadrosuna girmiş oldu. Öte yandan derbiye sınırda çıkacak Saiss, Rosier ve Gedson sarı kart görürse gelecek hafta Antalyaspor mücadelesinde olmayacak.
BU sezon sakatlık sebebiyle oynamayan Atiba, derbinin kadrosunda kendine yer buldu. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, bu yıl ilk kez kamp kadrosuna girmiş oldu. Öte yandan derbiye sınırda çıkacak Saiss, Rosier ve Gedson sarı kart görürse gelecek hafta Antalyaspor mücadelesinde olmayacak.