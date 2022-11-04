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SON DAKİKA HABERLERİ | Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbide siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 19:29 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 19:37
SON DAKİKA HABERLERİ | Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, uzun süre sonra kadroya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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