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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Weghorst bilmecesi! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda Wout Weghorst bilmecesi yaşanıyor. Dirseğinde ağrı hisseden Hollandalı yıldız antrenmanda kendisini deneyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 15:24
SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Weghorst bilmecesi! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un son durumu merak konusu oldu.

Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.

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