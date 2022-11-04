Quaresma: Hoş geldin büyük hoca

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Şenol Güneş'e destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Guti'nin ardından Quaresma'dan da paylaşım geldi. Quaresma, Instagram hesabından " Hoşgeldin büyük hoca" paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Şenol Güneş'e destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Guti'nin ardından Quaresma'dan da paylaşım geldi. Quaresma, Instagram hesabından " Hoşgeldin büyük hoca" paylaşımında bulundu.