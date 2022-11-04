Haberler Beşiktaş Quaresma: Hoş geldin büyük hoca

Quaresma: Hoş geldin büyük hoca

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Şenol Güneş'e destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Guti'nin ardından Quaresma'dan da paylaşım geldi. Quaresma, Instagram hesabından " Hoşgeldin büyük hoca" paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Quaresma: Hoş geldin büyük hoca
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Şenol Güneş'e destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Guti'nin ardından Quaresma'dan da paylaşım geldi. Quaresma, Instagram hesabından " Hoşgeldin büyük hoca" paylaşımında bulundu.
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