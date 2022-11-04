Kante: Beşiktaşlıyım!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin dünyaca ünlü Fransız orta sahası N'Golo Kante, önceki gün sosyal medya fenomeni ve restorantlar zinciri sahibi Nusret ile bir araya geldi. Kante, yemeğin ardından kendisi le fotoğraf çekilmek isteyen bir F.Bahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem oldu. F.Bahçe taraftarının "Bir gün F.Bahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, " Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını verdi. Bu sözler üzerine Beşiktaş taraftarları özellikle sosyal medyada N'Golo Kante'nin hesaplarına yoğun şekilde ilgi gösterdi.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin dünyaca ünlü Fransız orta sahası N'Golo Kante, önceki gün sosyal medya fenomeni ve restorantlar zinciri sahibi Nusret ile bir araya geldi. Kante, yemeğin ardından kendisi le fotoğraf çekilmek isteyen bir F.Bahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem oldu. F.Bahçe taraftarının "Bir gün F.Bahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, " Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını verdi. Bu sözler üzerine Beşiktaş taraftarları özellikle sosyal medyada N'Golo Kante'nin hesaplarına yoğun şekilde ilgi gösterdi.