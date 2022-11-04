Haydi paşam!

Siyah-beyazlı takıma imza attıktan sonra Cenk'in yeniden takıma kazandıran ilk maçında da bunun karşılığını 2 gol ve 1 asistle alan teknik direktör Güneş, başarılı forvetinden derbide de benzer bir performans bekliyor. Cenk ile yaptığı özel görüşmede "Haydi bakalım Paşam, bu maçta da sevindir hem bizi hem taraftarlarımızı" ifadelerini kullanırken; yıldız forvetin de hocasına "Benim nasıl bir Beşiktaşlı olduğumu en iyi siz bilirsiniz. Bu forma için her türlü fedakarlığı yaptım, yapacağım da. Bana güvenenleri derbi maçında da mahcup etmeyeceğimden emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.
Siyah-beyazlı takıma imza attıktan sonra Cenk'in yeniden takıma kazandıran ilk maçında da bunun karşılığını 2 gol ve 1 asistle alan teknik direktör Güneş, başarılı forvetinden derbide de benzer bir performans bekliyor. Cenk ile yaptığı özel görüşmede "Haydi bakalım Paşam, bu maçta da sevindir hem bizi hem taraftarlarımızı" ifadelerini kullanırken; yıldız forvetin de hocasına "Benim nasıl bir Beşiktaşlı olduğumu en iyi siz bilirsiniz. Bu forma için her türlü fedakarlığı yaptım, yapacağım da. Bana güvenenleri derbi maçında da mahcup etmeyeceğimden emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.
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