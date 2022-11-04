Haberler Beşiktaş Haydi paşam!

Haydi paşam!

Şenol Güneş, yarınki derbide golcüsü Cenk Tosun'a güveniyor.Tecrübeli hocanın takımın başında çıktığı ilk maça 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen forvet, takımının G.Saray derbisinde de en büyük kozu olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Haydi paşam!
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak G.Saray derbisine çevrilmiş durumda. İkinci kez siyah-beyazlı kulübün başına gelen teknik direktör Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada en büyük kozlarından biri Cenk Tosun olacak. Valerien İsmael dönemindeki tüm maçlara kulübede başlayan, Güneş'in gelmesiyle daha ilk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Tosun Paşa, Kara Kartal'ın G.Saray'a karşı en önemli silahlarının başında geliyor. Bu sezon görev yaptığı 11 resmi karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandıran, 1 de asist yapan Cenk Tosun; bu istatistiklerin sadece 1 golünü Fransız teknik adam döneminde yaptı.

Siyah-beyazlı takıma imza attıktan sonra Cenk'in yeniden takıma kazandıran ilk maçında da bunun karşılığını 2 gol ve 1 asistle alan teknik direktör Güneş, başarılı forvetinden derbide de benzer bir performans bekliyor. Cenk ile yaptığı özel görüşmede "Haydi bakalım Paşam, bu maçta da sevindir hem bizi hem taraftarlarımızı" ifadelerini kullanırken; yıldız forvetin de hocasına "Benim nasıl bir Beşiktaşlı olduğumu en iyi siz bilirsiniz. Bu forma için her türlü fedakarlığı yaptım, yapacağım da. Bana güvenenleri derbi maçında da mahcup etmeyeceğimden emin olabilirsiniz" yanıtını verdi.

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