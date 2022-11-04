BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Weghorst'un son durumu netlik kazandı! G.Saray derbisinde forma giyecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Siyah beyazlılarda, önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Hollandalı golcü Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Detayları canlı yayında aktaran Dikme, Galatasaray derbisinde oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkacağını ifade etti.