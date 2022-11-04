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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Weghorst'un son durumu netlik kazandı! G.Saray derbisinde forma giyecek mi?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda Wout Weghorst bilmecesi yaşanıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Hollandalı golcünün Galatasaray derbisinde oynayabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 18:54
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Weghorst'un son durumu netlik kazandı! G.Saray derbisinde forma giyecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Siyah beyazlılarda, önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Hollandalı golcü Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Detayları canlı yayında aktaran Dikme, Galatasaray derbisinde oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkacağını ifade etti.

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