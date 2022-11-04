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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş yarın dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Son olarak kritik maç öncesi siyah beyazlı camiadan açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 20:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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