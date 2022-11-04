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Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında yapılacak takviyeler için çalışan siyah beyazlılar Talisca için çare arıyor. İşte 3 milyon euro bandını aşmak istemeyen Beşiktaş'ın Talisca planı. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Siyah-beyazlıların, Al-Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Al-Nassr ekibinde yıllık yaklaşık 7 milyon Euro kazanan Anderson Talisca, performans olarak memnun olsa da kariyeri açısından geriye gitmiş durumda.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

"ŞÖHRETİNİ KAYBEDİYOR"

Brezilya basını, 'Anderson Talisca cebini doldurdu ama şöhretini kaybediyor' yorumunu yaptı.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Takvim'in haberine göre; Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ın, yeniden gündem gelen Anderson Talisca'nın transferi adına henüz resmi bir girişimde bulunmadığı fakat; yeni şartları araştırma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın mevcut maliyetini yüksek buluyor.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

TALISCA'NIN 'FEDA' DEMESİ GEREKECEK

Beşiktaş Kulübü, takımdaki dengeleri de gözeterek 3 milyon Euro bandını aşmayı da düşünmüyor.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olması için 'FEDA' demesi gerekecek.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Bu durum da transferi ciddi anlamda zora sokan etkenlerden biri.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

TITE'Yİ BEKLİYOR

Anderson Talisca'nın önceliğinin, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'den gelecek haberde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Talisca, 7 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Brezilya Milli Takımı kadrosunu bekliyor.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

2022 Katar Dünya Kupası'nda sahnede olmak isteyen futbolcu, aynı zamanda pazarını da yükseltme fırsatı bulacak.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı buluann Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr'da 6 maçta 539 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti.

Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Şenol Güneş ile geçmiş dönemde iyi bir iletişim kuran Sambacı, Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist kaydetmişti. 2017-18 sezonunda üstüne koyarak ilerleyen yıldız futbolcu, çıktığı 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile tüm dikkatleri üstüne çekmişti.

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