Beşiktaş Anderson Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi.
Siyah-beyazlıların, Al-Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi.
Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Al-Nassr ekibinde yıllık yaklaşık 7 milyon Euro kazanan Anderson Talisca, performans olarak memnun olsa da kariyeri açısından geriye gitmiş durumda.
"ŞÖHRETİNİ KAYBEDİYOR"
Brezilya basını, 'Anderson Talisca cebini doldurdu ama şöhretini kaybediyor' yorumunu yaptı.
Takvim'in haberine göre; Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ın, yeniden gündem gelen Anderson Talisca'nın transferi adına henüz resmi bir girişimde bulunmadığı fakat; yeni şartları araştırma hazırlığında olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın mevcut maliyetini yüksek buluyor.
TALISCA'NIN 'FEDA' DEMESİ GEREKECEK
Beşiktaş Kulübü, takımdaki dengeleri de gözeterek 3 milyon Euro bandını aşmayı da düşünmüyor.
Bu durum da transferi ciddi anlamda zora sokan etkenlerden biri.
TITE'Yİ BEKLİYOR
Anderson Talisca'nın önceliğinin, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'den gelecek haberde olduğu ortaya çıktı.
2022 Katar Dünya Kupası'nda sahnede olmak isteyen futbolcu, aynı zamanda pazarını da yükseltme fırsatı bulacak.
Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı buluann Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr'da 6 maçta 539 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti.
Şenol Güneş ile geçmiş dönemde iyi bir iletişim kuran Sambacı, Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist kaydetmişti. 2017-18 sezonunda üstüne koyarak ilerleyen yıldız futbolcu, çıktığı 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile tüm dikkatleri üstüne çekmişti.