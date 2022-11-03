Meler’le 21. maç

Galatasaray ile oynanacak derbiye atanan hakem Halil Umut Meler, siyah- beyazlı takımın daha önce 20 maçında düdük çaldı. İzmir bölgesi hakemi olan Meler'in yönettiği maçlarda Beşiktaş 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı; 6 karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Meler söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 5 rakiplere 3 kırmızı kart çıkardı.
Galatasarayileoynanacak derbiye atananhakem Halil Umut Meler, siyah-beyazlı takımın dahaönce 20 maçında düdükçaldı. İzmir bölgesi hakemiolan Meler'in yönettiği maçlardaBeşiktaş 7 galibiyet, 7mağlubiyet yaşadı; 6 karşılaşmayıise berabere tamamladı.Meler söz konusu maçlardaBeşiktaş'a 5 rakiplere3 kırmızı kart çıkardı.