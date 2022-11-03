Haberler Beşiktaş Meler’le 21. maç

Meler’le 21. maç

Galatasaray ile oynanacak derbiye atanan hakem Halil Umut Meler, siyah- beyazlı takımın daha önce 20 maçında düdük çaldı. İzmir bölgesi hakemi olan Meler'in yönettiği maçlarda Beşiktaş 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı; 6 karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Meler söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 5 rakiplere 3 kırmızı kart çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Meler’le 21. maç
Galatasaray ile oynanacak derbiye atanan hakem Halil Umut Meler, siyah- beyazlı takımın daha önce 20 maçında düdük çaldı. İzmir bölgesi hakemi olan Meler'in yönettiği maçlarda Beşiktaş 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı; 6 karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Meler söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 5 rakiplere 3 kırmızı kart çıkardı.
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