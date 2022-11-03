Haberler Beşiktaş Kupa arasında 5 maç yapacak

Kupa arasında 5 maç yapacak

Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak. Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Ardından 5-18 Aralık'ta Antalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Kupa arasında 5 maç yapacak
Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak. Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Ardından 5-18 Aralık'ta Antalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
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