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Çift kale hazırlık

Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Çalışma sırasında oyuncuların hayli istekli olması gözden kaçmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Çift kale hazırlık
Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Çalışma sırasında oyuncuların hayli istekli olması gözden kaçmadı.
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