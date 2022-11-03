Çift kale hazırlık

Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Çalışma sırasında oyuncuların hayli istekli olması gözden kaçmadı.
Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş,hazırlıklarınısürdürdü. Siyah-beyazlıkulüpten yapılanaçıklamayagöre, BJK NevzatDemir Tesisleri'ndeteknikdirektör Şenol Güneş'inyardımcılarıyönetiminde gerçekleştirilenantrenman,ısınma ve pas çalışmasıylabaşladı. İdman, daralanda çift kale maçla tamamlandı.Çalışma sırasındaoyuncuların hayli istekliolması gözden kaçmadı.