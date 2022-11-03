BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Derbinin kazanılması için takımdaşlık duygusunun yeterli olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Dünyanın en iyi oyuncularından kurulu bir takımda oyuncular arasında bağ yoksa hiçbir işe yaramaz. Ama birbiri için mücadele edenlerden kurulu bir ekip tarih yazabilir" ifadelerini kullandı.