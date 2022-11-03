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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, altyapıdaki oyuncuları yakın takibe aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelişiyle yeni bir sayfa açan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken hoca da oyuncuları tanımaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Ümraniyespor maçı sonrası "Oyuncuları denemek, kimin ne yapacağını görmek istedim" diyen Güneş, bu nedenle taktik ağırlıklardan çok futbolcu motivasyonunu önde tutuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Dünkü idman öncesi "Bazı arkadaşlarınızla gerek burda gerek milli takımda daha önce çalıştık. Birbirimizi tanımak, oyun felsefemizi oturtmak için yeterli zamanımız olmadı" diyerek söze başlayan tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

BİRLİK BERABERLİK YOKSA NAFİLE

"Ancak bu sizin kalitenizdeki oyuncular için büyük bir engel değil. Bunu Ümraniye maçında gösterdiniz. Kaldı ki giydiğiniz forma Beşiktaş forması. Bu formanın ağırlığı yeter..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Derbinin kazanılması için takımdaşlık duygusunun yeterli olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Dünyanın en iyi oyuncularından kurulu bir takımda oyuncular arasında bağ yoksa hiçbir işe yaramaz. Ama birbiri için mücadele edenlerden kurulu bir ekip tarih yazabilir" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Öte yandan usta çalıştırıcının antrenman sonrası da bazı isimlerle bire bir görüşmeler yaparak derbi konuşması yaptığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

İKİ ZAFER DE ŞENOL GÜNEŞ'LE

Beşiktaş'ın Nef Stadı'nda oynadığı Galatasaray derbilerinde aldığı 2 galibiyet de Şenol Güneş yönetiminde geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Galatasaray ile Beşiktaş 2011'de açılan Nef Stadı'nda 12 derbide karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Ev sahibi 8 kez kazanırken Kartal ise 2 galibiyet aldı. 2 maç ise eşitlikle noktalandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Beşiktaş rakibini deplasmanda yendiği 2 galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

2016'da Mario Gomez, 2017'de ise Talisca'nın golleri Kartal'a unutulmaz zaferleri getirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

ALTYAPIYI DA İZLİYOR

Teknik patron Şenol Güneş bir yandan takım üzerinde çalışmalar yaparken diğer yandan da altyapıyı takip etmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Genç takımların çalışmalarını izleyip buradaki oyuncular hakkında bilgi alan siyah-beyazlı hocanın ilerleyen haftalarda beğendiği isimleri A takım antrenmanına çıkaracağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

YÖNETİM TAKİPTE

Beşiktaş'ın dünkü idmanını yönetim takipteydi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile yönetim kurulu üyeleri Melih Arslan ve Kemal Erdoğan da antrenmanı izledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten altyapı hamlesi! Yakın takipte

Başkan Ahmet Nur Çebi de takımın durumunu yakından takip ediyor. Başkan özellikle derbiler öncesi Ümraniye'ye sık sık giderek oyunculara moral veriyor.

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