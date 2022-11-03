BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, ikinci karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkmış olacak.
Tecrübeli teknik adam, takımını bu maça hazırlarken o isimle özel ilgileniyor. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce G.Saray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş, şunları söyledi:
"Tribünlerden sana tepkiler olabilir. Bunlar derbilerde doğal hareketler.
Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak."
GEDSON FERNANDES KİMDİR?
9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome'de dünyaya geldi.
Kariyerine Benfica altyapısında başladı.
Sırasıyla Tottenham, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giydi.
23 yaşındaki Gedson, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan genç futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 12 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
Portekizli yıldızın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...