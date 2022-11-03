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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'la kritik bir derbi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, o oyuncusunu bu mücadeleye özel olarak hazırlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 07:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, ikinci karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkmış olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Tecrübeli teknik adam, takımını bu maça hazırlarken o isimle özel ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce G.Saray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş, şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

"Tribünlerden sana tepkiler olabilir. Bunlar derbilerde doğal hareketler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome'de dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Kariyerine Benfica altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Sırasıyla Tottenham, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

23 yaşındaki Gedson, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş o ismi derbiye özel hazırlıyor! "Tribünü bırak"

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan genç futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 12 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

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