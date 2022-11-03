Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 5 Kasım Cumartesi günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapmanın ardından yan top çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını Cuma akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp tesislerde kampa girecek.