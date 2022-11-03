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Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlılar, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 14:45
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 5 Kasım Cumartesi günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapmanın ardından yan top çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını Cuma akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp tesislerde kampa girecek.

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