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Sergen Yalçın bombaladı

Beşiktaş’ın eski hocası Sergen Yalçın, katıldığı bir TV programında, “Beni taraftarla karşı karşıya getirmek istediler. Hoca güçlü hissetse gider mi?” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Sergen Yalçın bombaladı

Beşiktaş'ın son şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın, TV100'de katıldığı Söylemezsem Olmaz programında bomba açıklamalar yaptı. "Hocayı biz göndermedik, kendi gitti" sözlerinin hatırlatıldığı tecrübeli teknik adam, "Hoca kendisini güçlü görürse gider mi? 10 sene kontrat yapalım, Alex Ferguson gibi kal dendi bana. 3 ay sonra işler iyi gitmezse ne olur. Beni taraftarla karşı karşıya getirmek istediler" dedi.

Yalçın'ın sözlerinden satır başları şöyle:

Ben daha çok kupa kazanırım. Yazın bunu bir yere!
Beşiktaş'la görüşmem olmadı.
Ben ekonomisine 1 kuruş zarar vermeden, kiralık oyuncularla Beşiktaş'ı şampiyon yaptım.
Beşiktaş'ı şampiyon yapmak başarı değil. Yüzde 25 zaten şampiyonsun. Önemli olan nasıl yaptığın.
Aboubakar'ın sakatlığına gülmemek için kendimi zor tuttum.
Beşiktaş'tan ayrıldım ancak kafamı toparladım.
Başkanla sorunumuz yok.
Jorge Jesus'u beğeniyorum. Karakterli biri belli.
Arda Güler gözlerimle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu.

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