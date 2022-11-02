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Rosier’e tatlı sert

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier'e tatlı sert uyarıda bulundu. Güneş'in oyuncusuna, "Senin kaliteni çok iyi biliyorum. Hem defans hem ofans anlamında senden büyük beklenti içindeyim. Bu nedenle derbide gözüm üzerinde olacak. Çok çalışmaya ve arzulu olmaya devam etmen gerekiyor" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Rosier’e tatlı sert
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier'e tatlı sert uyarıda bulundu. Güneş'in oyuncusuna, "Senin kaliteni çok iyi biliyorum. Hem defans hem ofans anlamında senden büyük beklenti içindeyim. Bu nedenle derbide gözüm üzerinde olacak. Çok çalışmaya ve arzulu olmaya devam etmen gerekiyor" diye konuştu.
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