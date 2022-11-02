Larin dibe vurdu

Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin, yeni takımı Club Brugge'da adeta dibe çakıldı. Belçika ekibinde formaya hasret kalan 27 yaşındaki forvet son 4 maçın 3'ünde kadroya dahi giremezken, Dünya Kupası öncesi milli takım kariyerini de riske attı. Kanada basını, Larin'in Dünya Kupası kadrosunda yer almasının zor olabileceğini ileri sürdü.
Beşiktaş'tanayrılan Cyle Larin, yeni takımı Club Brugge'da adeta dibe çakıldı. Belçika ekibinde formaya hasret kalan 27 yaşındaki forvet son 4 maçın 3'ünde kadroya dahi giremezken, Dünya Kupası öncesi milli takım kariyerini de riske attı. Kanada basını, Larin'in Dünya Kupası kadrosunda yer almasının zor olabileceğini ileri sürdü.