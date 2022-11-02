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Dele Alli’nin şansı azalıyor

Şenol Güneş'in, Ümraniyespor maçında ilk 11'de başlattığı Dele Alli, İngiltere'de manşet oldu. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, "26 yaşındaki oyuncu Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırmayı amaçlıyordu, ancak bu umutlar Şenol Güneş'in son açıklamalarının ardından azalıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Dele Alli’nin şansı azalıyor
Şenol Güneş'in, Ümraniyespor maçında ilk 11'de başlattığı Dele Alli, İngiltere'de manşet oldu. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, "26 yaşındaki oyuncu Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırmayı amaçlıyordu, ancak bu umutlar Şenol Güneş'in son açıklamalarının ardından azalıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.
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