Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de kritik bir derbi oynayacak. Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi siyah beyazlılarda, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın geleceği merak ediliyordu. Peki, Ghezzal Galatasaray derbisinde sahada olabilecek mi? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 09:50
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son veren Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

70 yaşındaki teknik adam ilk sınavına Ümraniyespor maçıyla çıktı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Büyük sevgi gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, rakibini 5-2 yenerek derbi öncesi moral depoladı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Kartal'da gözler 5 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Beşiktaş'ın en etkili hücum kozlarından Rachid Ghezzal sakatlık şoku yaşıyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Öte yandan Cezayirli yıldızın geri dönüş tarihi belli oldu.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

GHEZZAL ŞOKU
Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan 30 yaşındaki Cezayirli yıldız, Alanyaspor deplasmanında ciddi biçimde sakatlanmıştı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Sağ ayak tarak kemiği parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık belirlenen Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

ESKİ SAKATLIĞI TEKRARLADI
Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanan derbide 18 dakika görev yapabilen başarılı futbolcu, Giresun'da 28 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Ağrıları azalan Ghezzal, 16 Ekim'de Trabzonspor'la oynanan maça ilk 11'de başlarken bu kez sol uyluk üst adalesinden sakatlandı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

2 AY SONRA DÖNEBİLECEK
Yetenekli oyuncunun adalesindeki sakatlık düzeldi ancak tarak kemiğindeki ağrılar yeniden şiddetlendi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Milliyet'in haberine göre, tedavi için Katar'a giden Ghezzal, Dünya Kupası'ndan sonra formasına kavuşabilecek.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

RACHID GHEZZAL KİMDİR?
Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Aslen Cezayirli olan yıldız oyuncu 1.82 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Ghezzal daha önce Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina gibi takımlarda forma giymişti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…
Reha Muhtar müdavimi olduğu o mekanın altını üstüne getirdi! Eski eşi Deniz Uğur'un şiddet ifşasının ardından olay anlar: 'Oğlunun yanında...'
Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a! Anlaşmayı duyurdular
Eren'den yeni sözleşme açıklaması! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Şenol Güneş'in gelmiş olması iyi bir görüntü"
Nef Stadyumu’nda 13.derbi!
Baraj doluluk oranları (2 Kasım 2022)
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Bankalardan Kasım ayı emekli promosyonlarına zam!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Haifa - Benfica maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Benfica maçı saat kaçta? 10:45
Juventus - PSG maçı saat kaçta? Juventus - PSG maçı saat kaçta? 10:42
Sivasspor'un Prag maçı kafilesi belli oldu Sivasspor'un Prag maçı kafilesi belli oldu 10:39
Kopenhag - Dortmund maçı saat kaçta? Kopenhag - Dortmund maçı saat kaçta? 10:39
Miami Heat son şampiyonu devirdi! Miami Heat son şampiyonu devirdi! 10:37
"Şenol Güneş'in gelmiş olması iyi bir görüntü" "Şenol Güneş'in gelmiş olması iyi bir görüntü" 10:23
Daha Eski
Fırtına Ferencvaros'u konuk edecek! İşte rakamlar Fırtına Ferencvaros'u konuk edecek! İşte rakamlar 10:18
Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta? 10:15
Nef Stadyumu’nda 13.derbi! Nef Stadyumu’nda 13.derbi! 10:13
Shakhtar Donetsk - RB Leipzig maçı saat kaçta? Shakhtar Donetsk - RB Leipzig maçı saat kaçta? 10:12
F.Bahçe 252. kez Avrupa sahnesinde! İşte rakamlar F.Bahçe 252. kez Avrupa sahnesinde! İşte rakamlar 10:07
Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! 10:03