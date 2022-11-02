Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi! Oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son veren Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son veren Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı.
70 yaşındaki teknik adam ilk sınavına Ümraniyespor maçıyla çıktı.
Büyük sevgi gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, rakibini 5-2 yenerek derbi öncesi moral depoladı.
Kartal'da gözler 5 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
Beşiktaş'ın en etkili hücum kozlarından Rachid Ghezzal sakatlık şoku yaşıyor.
Öte yandan Cezayirli yıldızın geri dönüş tarihi belli oldu.
GHEZZAL ŞOKU
Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan 30 yaşındaki Cezayirli yıldız, Alanyaspor deplasmanında ciddi biçimde sakatlanmıştı.
Sağ ayak tarak kemiği parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık belirlenen Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.
ESKİ SAKATLIĞI TEKRARLADI
Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanan derbide 18 dakika görev yapabilen başarılı futbolcu, Giresun'da 28 dakika sahada kaldı.
Ağrıları azalan Ghezzal, 16 Ekim'de Trabzonspor'la oynanan maça ilk 11'de başlarken bu kez sol uyluk üst adalesinden sakatlandı.
2 AY SONRA DÖNEBİLECEK
Yetenekli oyuncunun adalesindeki sakatlık düzeldi ancak tarak kemiğindeki ağrılar yeniden şiddetlendi.
Milliyet'in haberine göre, tedavi için Katar'a giden Ghezzal, Dünya Kupası'ndan sonra formasına kavuşabilecek.
RACHID GHEZZAL KİMDİR?
Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi.
Aslen Cezayirli olan yıldız oyuncu 1.82 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.
Ghezzal daha önce Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina gibi takımlarda forma giymişti.