14 gole direkt katkı verdiler

Kara Kartal'ın iki yıldız forveti Weghorst ve Cenk, bu sezon geride kalan 12 maç sonunda takımın gol yükünün yarısını üstlendiler. Güneş'in göreve gelmesiyle yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Cenk, geride kalan 11 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
KaraKartal'ın iki yıldız forveti Weghorst ve Cenk, bu sezon geride kalan 12 maç sonunda takımın gol yükünün yarısını üstlendiler. Güneş'in göreve gelmesiyle yeniden ilk 11'de sahaya çıkan Cenk, geride kalan 11 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Weghorst da toplamda 10 gole katkı yaptı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Hollandalı, 4 de asist yaparak etkili bir grafik çizdi. İki kaliteli forvetin atılan 25 golün 14'üne (10 gol, 4 asist) doğrudan katkı verdiler. Hücumda iyi bir uyum yakalayan ve birbirlerini tamamlayan oyuncuların, derbide de ilk 11'de birlikte sahaya çıkmaları bekleniyor.