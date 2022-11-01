Haberler Beşiktaş Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi görkemli başladı. Tecrübeli çalıştırıcı Ümraniyespor maçıyla birlikte siyah beyazlı kulübe geri dönen Şenol Güneş Ümraniyespor maçında aldığı galibiyetle Fatih Terim'i geride bıraktı. İşte o istatistik...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:27 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:28
Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

İlk maçında 2 gol atan Cenk Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte performansını yukarıya taşıdı.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Siyah beyazlıların diğer gollerini Weghorst(2) ve Tayyip Talha kaydetti.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Güneş, Vodafone Park'ta inanılmaz bir coşkuyla karşılandı.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Ümraniyespor maçıyla ikinci Şenol Güneş dönemini başlatan Beşiktaş'ta taraftar hocayı bağrına bastı.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Taraftarların, sahaya çıkar çıkmaz dakikalarca tezahüratla yaptığı Şenol Güneş bütün tribünleri tek tek dolaşırken, gösterilen bu sevgi başarılı teknik adamı hem mutlu etti hem de duygulandırdı.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Uzun bir aradan sonra yeniden Vodafone Park'a dönen Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartallar, aldıkları farklı galibiyetle hem tribündeki hem de ekran başındaki Beşiktaşlıları adeta mest ettiler.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'e geri dönen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, lig tarihinde 51 farklı takımı mağlup ederek Fatih Terim'i geride bırakmayı başardı.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti.

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