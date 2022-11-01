Şenol Güneş o istatistiği ile Fatih Terim'i geride bıraktı!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi görkemli başladı.
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi görkemli başladı.
Süper Lig'de siyah beyazlılar tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı ilk karşılaşmada Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Güneş, Valerien Ismael'in şans vermediği Mert Günok ve Cenk Tosun'a formayı verdi.
İlk maçında 2 gol atan Cenk Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte performansını yukarıya taşıdı.
Siyah beyazlıların diğer gollerini Weghorst(2) ve Tayyip Talha kaydetti.
Güneş, Vodafone Park'ta inanılmaz bir coşkuyla karşılandı.
Ümraniyespor maçıyla ikinci Şenol Güneş dönemini başlatan Beşiktaş'ta taraftar hocayı bağrına bastı.
Taraftarların, sahaya çıkar çıkmaz dakikalarca tezahüratla yaptığı Şenol Güneş bütün tribünleri tek tek dolaşırken, gösterilen bu sevgi başarılı teknik adamı hem mutlu etti hem de duygulandırdı.
Uzun bir aradan sonra yeniden Vodafone Park'a dönen Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartallar, aldıkları farklı galibiyetle hem tribündeki hem de ekran başındaki Beşiktaşlıları adeta mest ettiler.
Sosyal medyadaki "Vodafone Park'a Güneş Doğru" paylaşımları da rekor kırdı.
Derbi öncesi hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
Tecrübeli çalıştırıcı Rosier, Berkay Vardar ve Muleka ile özel görüşmeler gerçekleştirdi.
FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI
Süper Lig'e geri dönen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, lig tarihinde 51 farklı takımı mağlup ederek Fatih Terim'i geride bırakmayı başardı.
Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu.
Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti.