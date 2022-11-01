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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesi teknik direktörler Okan Buruk ve Şenol Güneş arasında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 11:42
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

12. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0 yendi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Bu farklı galibiyet sonrası gözler hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

GÜNEŞ'İN BURUK'A YENİLGİSİ YOK

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Deneyimli isim 2.71 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları 20 gol atarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımları sadece 4 gol attı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Güneş, söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Tecrübeli teknik adam 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları Galatasaray'ın kalesine toplam 50 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Güneş'in takımları ise kalesinde toplam 58 gol gördü.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Beşiktaş'a karşı toplamda 12 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Genç teknik adam, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ilginç istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...

Beşiktaş'tan toplam 27 gol yiyen genç Teknik Direktör Buruk'un takımları ise sadece 9 gol atma başarısı elde etti.

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