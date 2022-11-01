Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının ardından dün rejenerasyon idmanı yaptı. Antrenman öncesinde Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarını sahaya davet eden teknik direktör Güneş, bütün futbolcular ve teknik kadroyu, gazetecilerle bir araya getirerek 'birlik-beraberlik' fotoğrafı çektirdi. Takımına bugün izin veren tecrübeli teknik adam, çarşamba günü itibariyle Galatasaray maçının taktiği üzerinde duracak. Kara Kartal'ın hafta sonundaki Galatasaray derbisine de aynı kadro yapısıyla çıkması bekleniyor.