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Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının ardından dün rejenerasyon idmanı yaptı. Antrenman öncesinde Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarını sahaya davet eden teknik direktör Güneş, bütün futbolcular ve teknik kadroyu, gazetecilerle bir araya getirerek 'birlik-beraberlik' fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının ardından dün rejenerasyon idmanı yaptı. Antrenman öncesinde Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarını sahaya davet eden teknik direktör Güneş, bütün futbolcular ve teknik kadroyu, gazetecilerle bir araya getirerek 'birlik-beraberlik' fotoğrafı çektirdi. Takımına bugün izin veren tecrübeli teknik adam, çarşamba günü itibariyle Galatasaray maçının taktiği üzerinde duracak. Kara Kartal'ın hafta sonundaki Galatasaray derbisine de aynı kadro yapısıyla çıkması bekleniyor.

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