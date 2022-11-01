BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Yabancı oyuncu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. En büyük sorun bu. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar" dedi.