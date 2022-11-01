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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ile Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini Serie A ekibi Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, eski hocası Şenol Güneş ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 10:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan, eski hocası Şenol Güneş ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken, şampiyonluk yarışındaki favorisini de açıkladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"

Ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyleyen Arslan, "Bu sezon çok iyi gidiyoruz. Takım 2-3 sezondur beraber. Önemli oyuncular gitti ama takım çok bozulmadı ve bu bizim için büyük avantaj. Yani gelen isimler de katkı sağladı ve geniş bir kadroya sahibiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Üst sırada bitirmek istiyoruz. İlk 8'de bitirebilirsek iyi bir başarı olur. Ama kariyerim boyunca tüm sezonu hiç değerlendirmek istemedim, futbolu maç maç değerlendirmek daha doğru. Önümüzdeki 3 maçımız çok kritik ve o maçları kazandığımızda sezonu üst sırada bitirebiliriz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"SÜPER LİG'E DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İtalya'da mutlu olduğunu ve futboldan keyif aldığını belirten Arslan, "Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kaliteli bir lig. Benim için bu kadar iyi gideceğini belki de kimse tahmin etmemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Türkiye'ye dönme planım yok, burada çok mutluyum. Futbola odaklandım. Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"SERIE A, SÜPER LİG'DEN DAHA KALİTELİ"

Forma giydiği 3 ligi de değerlendiren orta saha oyuncusu, "Almanya ve İtalya ligi arasında çok fark yok. İtalya Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

İtalya'nın zor bir lig olduğunu ve gelen futbolcuların öncelikle sabırlı bir şekilde çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Arslan, yaptığı açıklamalarda, "İlk önce idmanlara alışmak gerekiyor çünkü idmanlar çok farklı. Çok tempolu. Fiziksel anlamda daha güçlü antrenmanlar yapılıyor. Sabırlı olmak gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Türk oyuncularını biliyoruz, ben de öyleyim. Çok hırslıyız ve her zaman oynamak istiyoruz. Önce alışman gerekiyor çünkü basit bir lig değil. İlk zamanlar antrenmanlarda zorluk çekiyorsun. Benim de ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"EMİRHAN İLKHAN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR OYUNCU"

En son Emirhan İlkhan geldi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha çok genç. Avrupa'nın en büyük liglerinden birine gelip hemen oynaman mümkün değil. Adaptasyon süreci gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. Şans gelecek ve oynamıyorum Türkiye'ye mi dönsem dememeli" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"ŞENOL GÜNEŞ ÇOK BÜYÜK BİR HOCA"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten de övgüyle bahseden Arslan, "Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Beşiktaş'taki dönemde tartışmalar da oldu. Orada da gördüm ki büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış. İnşallah Beşiktaş'a şans getirir ve inşallah büyük işler yapar" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA NET FAVORİ FENERBAHÇE"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sarı lacivertli takımın şanslı olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

"ŞARTLAR EŞİT OLURSA O ZAMAN SINIR KOYMAZSINIZ VE İYİ OLAN OYNAR"

Yabancı oyuncu kuralında futbolcuların eşit şartlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, "Ligin kalitesinin yükselmesi için eğer altyapıdan oyuncu gelmiyorsa tabii ki yabancı kuralı arttırılmalı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Türk oyuncuları Süper Lig'de daha çok zorluk yaşıyorlar. Türk oyuncu TL kazanıyor, yabancı ise Euro. Yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor, yerli oyuncu daha çabuk eleştiriliyor. Almanya'da ve İtalya'da oynadığım için bunu net gördüm, önce kendi oyuncularını koruman gerekiyor. İtalyan oyunculara çok önem veriyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e övgü dolu sözler! "Çok büyük bir hoca"

Yabancı oyuncu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. En büyük sorun bu. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar" dedi.

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