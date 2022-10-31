Ahmet Çakar Beşiktaş Ümraniyespor maçını kaleme aldı! "Kırmızı kart nerede?"

Hakem maçı sıfır hatayla yönetti

Fenerbahçe'yi tutmak zor. Kötü gol de yeseler, zaman zaman Altay'ın ayağı da kaysa, zaman zaman Szalai kötü geri pası da atsa Fenerbahçe yediğinden fazlasını atarak belki de gol rekoruna gidiyor. İki takım arasında kalite farkı vardı. İlk devre net göründü. Önce bir penaltı, ardından da İrfan Can'ın o alıştığımız presi ve uzaktan şut golüyle devreyi 2-0 önde kapattılar.