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BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Şenol Güneş, Beşiktaş karşısında ilk maçına çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 15:50
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ DÖNEMİNE İKİNCİ DALYA İLE BAŞLAYACAK

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

GHEZZAL YOK SAISS BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev alamayan tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerden sonra belli olacak. Tedavisi devam eden Emreca Uzunhan'ın da maçta forma giymesi beklenmiyor.

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