BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Beşiktaş'ta Hatayspor maçının ardından Fransız teknik adam Valerien İsmael ile yollar ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta Hatayspor maçının ardından Fransız teknik adam Valerien İsmael ile yollar ayrılmıştı.
Güneş, ilk maçına Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor karşısında çıkacak.
Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanacak olan maç ile taraftarı ile buluşacak olan Şenol Güneş karşılaşma öncesi 11'ini belirledi.
Kartal'ın çiçeği burnunda hocası Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl ile ilgili planını da belli oldu.
Bingöl, Fransız teknik adam Valerien Ismael döneminde olduğu gibi Şenol Güneş'in de jokeri olacak.
70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, imza töreninde 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Tayfur'a bakacağız, zaten her yerde oynayabiliyor" sözlerini kullandı.
Bingöl bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 5 karşılaşmada 164 dakika süre aldı.
Beşiktaş, ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Siyah beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.