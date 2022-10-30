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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in de jokerlerinden biri olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Beşiktaş'ta Hatayspor maçının ardından Fransız teknik adam Valerien İsmael ile yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı
Kartal'da ikinci kez teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Güneş, ilk maçına Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor karşısında çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanacak olan maç ile taraftarı ile buluşacak olan Şenol Güneş karşılaşma öncesi 11'ini belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı
Deneyimli hocanın gelmesi ile forma şansı bulmakta zorlanan ya da az süre alan futbolcular açısından da bir fırsat olacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Kartal'ın çiçeği burnunda hocası Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl ile ilgili planını da belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı
ŞENOL GÜNEŞ'İN DE JOKERİ OLACAK
Beşiktaş, sezon başında Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Bingöl, Fransız teknik adam Valerien Ismael döneminde olduğu gibi Şenol Güneş'in de jokeri olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, imza töreninde 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Tayfur'a bakacağız, zaten her yerde oynayabiliyor" sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı
TAYFUR BİNGÖL'ÜN OYNADIĞI MEVKİLER
Tayfur Bingöl, sağ bek mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Bingöl bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 5 karşılaşmada 164 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı
Futbolcu siyah-beyazlılarda sadece 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı
Güneş, futbolcudan maksimum verimi almayı amaçlıyor
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Beşiktaş, ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl planı

Siyah beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

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