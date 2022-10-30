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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi takımın başına Şenol Güneş'i getirdi. Bu değişikliği yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 08:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

ENDER BİLGİN - GÜNEŞ TUTULMASI

Salı günü yaşanan güneş tutulması boşuna değilmiş.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Geçen hafta, "Çanlar Valerien Ismael için çalıyor" dediğimde açıkçası bu kadar hızlı bir son beklemiyordum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Ama hazmetmesi zor Hatay yenilgisi bardağı taşıran damla oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Tek oyun planı ve yakıtı altmış dakikada tükenen bir takım yapısıyla buraya kadar gidebildi Ismael.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Şenol Güneş'e gelince. Bir söz vardır; "Aynı suda iki kez yıkanılmaz" diye. Hep yanlış anlaşılır...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Aslında anlatılmak istenen denenmişi yeniden denememek değildir. Yaşanan anın bir daha yaşanamayacağını, hayatta devinimin sürekli devam ettiğini belirtmektir amaç.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Dolayısıyla ne Beşiktaş hocanın bıraktığı Beşiktaş, ne rakipler aynı rakip, ne de Şenol hoca aynı Şenol hoca.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Aradan geçen üç buçuk yılın neler getirip, götürdüğünü hep birlikte göreceğiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Ancak Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş için en doğru ve hızlı çözüm Güneş ile yola devam etmekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Şenol Güneş için de bulunmaz bir mesleki final imkânı oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Ben uzun ara öncesi zamanlamanın da doğru olduğuna inanıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Derbi dâhil üç maçtan, beş ve üstü puan çıkartılsa bile limana sakin ve güvenli yanaşılmış olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Ümraniye karşılaşması dolu ve coşkulu tribünler önünde yeni başlangıç için iyi bir fırsat olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

Şenol hoca'nın başta yabancı oyuncular ve yönetim içi dengeleri kontrol altına almak için zamana ve saha başarılarına ihtiyacı var.

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