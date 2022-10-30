BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Şenol Güneş yorumu!

ENDER BİLGİN - GÜNEŞ TUTULMASI
Salı günü yaşanan güneş tutulması boşuna değilmiş.
ENDER BİLGİN - GÜNEŞ TUTULMASI
Salı günü yaşanan güneş tutulması boşuna değilmiş.
Geçen hafta, "Çanlar Valerien Ismael için çalıyor" dediğimde açıkçası bu kadar hızlı bir son beklemiyordum.
Ama hazmetmesi zor Hatay yenilgisi bardağı taşıran damla oldu.
Tek oyun planı ve yakıtı altmış dakikada tükenen bir takım yapısıyla buraya kadar gidebildi Ismael.
Şenol Güneş'e gelince. Bir söz vardır; "Aynı suda iki kez yıkanılmaz" diye. Hep yanlış anlaşılır...
Aslında anlatılmak istenen denenmişi yeniden denememek değildir. Yaşanan anın bir daha yaşanamayacağını, hayatta devinimin sürekli devam ettiğini belirtmektir amaç.
Dolayısıyla ne Beşiktaş hocanın bıraktığı Beşiktaş, ne rakipler aynı rakip, ne de Şenol hoca aynı Şenol hoca.
Aradan geçen üç buçuk yılın neler getirip, götürdüğünü hep birlikte göreceğiz.
Ancak Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş için en doğru ve hızlı çözüm Güneş ile yola devam etmekti.
Şenol Güneş için de bulunmaz bir mesleki final imkânı oldu.
Ben uzun ara öncesi zamanlamanın da doğru olduğuna inanıyorum.
Derbi dâhil üç maçtan, beş ve üstü puan çıkartılsa bile limana sakin ve güvenli yanaşılmış olur.
Ümraniye karşılaşması dolu ve coşkulu tribünler önünde yeni başlangıç için iyi bir fırsat olacak.
Şenol hoca'nın başta yabancı oyuncular ve yönetim içi dengeleri kontrol altına almak için zamana ve saha başarılarına ihtiyacı var.