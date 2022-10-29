Orkestra şefi olacağım

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu... Güneş için Nevzat Demir Tesisleri'ndeki imza törenine Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da hazır bulundu. Sözlerine "Burada olmakta dolayı çok mutluyum" diyerek başlayan, kendisine görev veren Beşiktaş yönetimi ve taraftara teşekkür eden Şenol Güneş şöyle devam etti: "Gördüğüm aşırı sevgi ve desteğe de teşekkür ediyorum. Demek ki güzel şeyler ortaya koymuşuz. Sevgi, saygı, ikisi de vardı ama birbirimize olan güvenin var olduğunu gösteriyor."

3 ÇOK KRİTİK MAÇIMIZ VAR

"Yeni bir döneme, yeni bir başlangıca gidiyorum. Daha iyisini yapmak için burada olacağım. Bildiğim bir camia, yabancılık çekmem. Kısa zamanımız var. Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak takıma verilecek zararlarla ilgili, açık olacağım, her şeyi soracağım. Tehdit değil, yanlış anlamayın. Benim başarıya ihtiyacım var. Kulübün de var. Camianın da beklentisi bu. Hep beraber prensipli, programlı çalışacağız. 3 çok kritik maçımız var. Bu süreyi en iyi şekilde geçirmek zorundayız."

Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine yöneltilen "Takımın mevut kadrosundan memnun musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bazen beklentiler çok büyük oluyor. Genç, yabancı, Türk oyuncu fark etmez, kadroda hepsi değerli ve vazgeçemeyiz. Ama takıma katkı yapmayan dışarıda kalır. Olumsuz bir şey diyemem kadroya. İyi maçları var, hatalar var, doğruları var ama içine girmeden bir şey söylemek doğru değil. Sadece 3 maçta takım oyunu ve oyuncu performansı gördükten sonra daha geniş bir açıklama yaparız. Şampiyonluğu istemekten çok yapmak gerekir."

MAZERET ÜRETECEK DEĞİLİZ

Zaman kaybedecek durumda olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Çok konuşup zaman kaybedecek halde değiliz. Mazeret de bulamayız. Şu an ligde iyi takımlar var, iyi bir yarış oluyor. Geçmiş yıllara göre çok daha farklı yarış olacak. Hedefimiz taraftarın beklentisiyle yola çıkmak. Oyunumuzu düzeltebiliriz. Oyuncular benim gözüm- kulağım, sorumlu benim. Ben beyin olmak istiyorum, orkestra şefi olmak istiyorum. Oynanacak oyun alınacak sonuçla bütünleştiği zaman güzel olur. Tek başıma kurtarıcı değilim ama bu takım için kendimi adıyorum" diye konuştu.

PERFORMANSLARINI ARTIRMALILAR

Beşiktaş ile 1.5+1 senelik anlaşma yapan Şenol Güneş, hayalindeki takımı sahaya yansıtmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hücuma çıkma anlayışı; sanki böyle bir oyun öne çıktığı için oyun kontrolü kayboluyor. Bu takım hücum eder ama savunma da yapacak. Bu oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bazı oyuncular çok daha iyi oynuyor, daha düşük olanları da gördük. Dele Alli gibi bir oyuncu en azından yüzde 50'siyle bile sahada olmalı... Bütün oyuncular kendi performansına çıkmalı önce. Yapamazsak, değişecek o zaman. Oyuncunun önce kendisi, sonra oyun tarzı. Aynı şey hocalar için de geçerli. Eldeki oyunculardan yeni bir başlangıç yapmalarını bekliyorum. Bana ihtiyaç duyulduğu için görevimi, buranın bir profesyoneli ve aynı zamanda aileden biri olarak en iyi şekilde yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

KAZANCI İLE DEVAM

Taraftarın kendisine çok fazla ilgi ve sevgi gösterdiğinin farkında olduğunu ve kısa sürede çok değişikliğe gitmeden eldeki imkanlarla görev yapacağını anlatan Şenol Güneş, şöyle devam etti: "Ceyhun Kazancı ile devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş olacak. Genel analizde bir arkadaşımızla başlayacağız. Diğerlerinde çok büyük değişiklik olmayacak. Ligdeki durumumuza bakmadan, kendi oyunumuza ve eksiklikler neler bakarak B çözümler üreteceğiz."

4. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş'ın 4. yıldızı alacağı güzel günleri görmek istediklerini vurgulayan teknik direktör Şenol Güneş, "Sergen Yalçın'la alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş, ligde ses getiren Beşiktaş. Olumsuz bakarsak, da neyi eksik yaptık şampiyonluklar konusunda onları konuşmak lazım. Kulübün başarıya ihtiyacı var, inşallah bunu sağlarız" şeklinde konuştu.