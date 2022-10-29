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Hocamdan üç kupa isterim

Çebi: Şu andan sonraki hedefim, Sergen Yalçın’la beraber aldığımız 3 kupayı, bu dönemde Şenol Güneş hocamla beraber tekrar yaşamak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Hocamdan üç kupa isterim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın menfaatleri açısından teknik heyette bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Yollarını ayırdıkları teknik direktör Valerien İsmael'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür eden, Şenol Güneş'e de "hoş geldin" diyen Başkan Çebi, "Beşiktaş'ın bu sezon bundan sonra daha iyi olması için hocamla beraber çalışacağımızı belirtmek isterim. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu sene de kovalayacağımız bilinsin isterim. Hoca Avrupa kupalarında namağlup başarılı olduğu bir süreç geçirdi. İki kupa, iki şampiyonluk aldı. Birlikteydik, güzel hikayelerim var. Şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın'la beraber aldığımız süreçteki 3 kupayı, bu dönemde de hocamla beraber tekrar yaşamak. İsteğimin o 3 kupayı birkaç kere daha alabilmek olduğunu paylaşmak istiyorum. Taraftarın desteği çok önemli. Sabırlı, oyuncusu, yöneticisi ve hocasının yanında olduğu bir süreç istiyorum onlardan. Biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz, gidene kadar da taviz vermeyi düşünmüyorum. Ceyhun Kazancı da bu işin bir parçasıdır. Menajer-yönetici ilişkisi bitmiştir" ifadelerini kullandı.
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