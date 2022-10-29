Güneş'ten inciler

Gönül isterdi ki Avrupa'da yarışsın Beşiktaş. Ben başkanı yeni tanımıyorum. Başkan hocayı, ben de takımı yönetirim. Bir iş ciddiyeti var. Burası aile şirketi değil. İhtiyaç varsa alır. Ben bir saygısızlık yapmam. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim, öyle oldu.
İnşallah yeni yıldızlar takarız. Şampiyonluklar yaşarız. Tabi Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. 'Dünkü güneş ile bugünkü çamaşır kurutulmaz' diye güzel bir söz var. Ama güneş her gün doğuyor. Güneşten faydalanmak gerek. Yaşam da böyle bir şey.
Daha önce Cenk ve Gomez vardı. İkisi de oynadı. Cenk şansı iyi kullandı. Bunu sağlamak gerek. Sistem ya da başka şey sonra konuşulmaz. İyi oyuncular olduğunda her şeyi oynarız. Sorun değil. Önce oyuncular iyi olsun.
Yabancı oyuncunun fazlalığı zarar veriyor. Görüşüm 8+3 de değil. 11 yabancı oynatsanız da yine yedekte kalacak yabancı olur. Kavgayı kendimiz yaratıyoruz. Bu da bir sorun. Niye yabancı alırız? Bizde yoktur diye. Elimizde tarla varken niye başka yerden alalım? Bunu yaparsak kaybederiz.