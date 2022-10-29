Güneş'le çalışmam demedim!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, imza töreninde "Şenol Güneş ismiyle çalışmam' cümlesini hiç kullandınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu masada Şenol Güneş ile birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevaptır. Ben böyle bir cümleyi kullanmadım. Bu bir tehdit cümlesi ve bana ait değil. Başkanımız ile bir yol arkadaşlığımız var. Benim böyle bir cümle kullanmam söz konusu olamaz. Hocam ile inşallah şampiyonluklara ulaşacağız."
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, imza töreninde "Şenol Güneş ismiyle çalışmam' cümlesini hiç kullandınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu masada Şenol Güneş ile birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevaptır. Ben böyle bir cümleyi kullanmadım. Bu bir tehdit cümlesi ve bana ait değil. Başkanımız ile bir yol arkadaşlığımız var. Benim böyle bir cümle kullanmam söz konusu olamaz. Hocam ile inşallah şampiyonluklara ulaşacağız."