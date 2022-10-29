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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

3.5 yıl aranın ardından yeniden Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, oyuncuların performansına olumlu etki yapmak istiyor. Güneş, son zamanlarda performansı beklentileri karşılayamayan Josef de Souza ile de özel olarak görüşecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:18
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, bu sezon geride kalan performansıyla vasatı aşamadı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusunun depresyona girdiği ve bu sebeple de performansının düştüğü yorumları sıkça yapıldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza ile birebir görüşme yapmayı planlıyor. Güneş'in terapi turu kaptan ile başlayacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

JOSEF İLE GÖRÜŞECEK

Güneş, öncelikle Josef de Souza ile yapacağı toplantıda teşhisi koyacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

Sonra da deneyimli teknik adam Josef de Souza'dan daha fazla nasıl verim alacağını belirleyecek. Bu konuda Güneş, Josef'ten de tam konsantrasyon isteyecek.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

SAKATLIK VE YAŞADIĞI OLAY

Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat olan Josef de Souza, Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmüştü.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

Ancak; o maçta da Josef de Souza tribünden atlayan ve fiziksel saldırıda bulunan taraftar ile yaşadıkları, sonrasında aldığı ceza sebebiyle stresli günler yaşadı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

KALSIN İSTENİYOR

Gelecek sezon Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Josef de Souza'nın geleceği şu an için belirsiz.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

Şenol Güneş, futbolcu deyim yerindeyse ayağa kaldırmaya çalışacak. Yönetim bu konuda Güneş'ten gelecek geri bildirime göre yol haritasını belirleyecek. Beşiktaş yönetimi, Josef'in faydalı olmasını ve yola devam edilmesini istiyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Josef de Souza bu sezon 6 maçta 468 dakika oynadı ve 5 maçta ilk 11'de başladı. Josef skora katkı yapamazken, saha içinde de özellikle son haftalarda pasif bir görüntü çizdi.

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