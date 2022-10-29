Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'nin 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:34
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ DÖNEMİNE İKİNCİ DALYA İLE BAŞLAYACAK

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

GHEZZAL YOK SAISS BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev alamayan tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerden sonra belli olacak. Tedavisi devam eden Emreca Uzunhan'ın da maçta forma giymesi beklenmiyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe 6 aylık oldu! Başak Dizer'den oğlu ile sürpriz paylaşım!
Galatasaray'dan forvet harekatı! İlk adım atıldı: Haris Seferovic gidiyor Deniz Undav geliyor
Ahmet Ağaoğlu: Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim
Şenol Güneş kararını verdi! Montero mu Saiss mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş'in Josef de Souza planı!
Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike!
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş'in Josef de Souza planı! Güneş'in Josef de Souza planı! 15:18
G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı 14:57
Galatasaray kötü seriye 'dur' dedi Galatasaray kötü seriye 'dur' dedi 14:55
Ronaldo için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek? Ronaldo için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek? 14:39
Leicester City Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Leicester City Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı 14:17
Konyaspor Kasımpaşa maçı CANLI Konyaspor Kasımpaşa maçı CANLI 14:02
Daha Eski
Manchester City'de Haaland kadroda yok! Manchester City'de Haaland kadroda yok! 13:44
Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! 13:34
Hidayet Türkoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Hidayet Türkoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı 13:33
Milan'dan flaş Giroud kararı! Milan'dan flaş Giroud kararı! 13:16
Valencia - Barcelona maçı saat kaçta? Valencia - Barcelona maçı saat kaçta? 13:10
Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 13:05